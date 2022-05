Suteica Adrian, antrenor sportiv, arestat pentru 30 de zile pentru ,,coruperea sexuala a minorilor". Actiunile acestuia au avut loc in Fagaras si Sambata de Sus

Suteica Adrian a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul de 39 de ani in perioada ianuarie - mai 2022, in calitate antrenor sportiv, ar fi comis, in repetate randuri, mai multe acte de natura sexuala asupra unei cursante. Faptele ar fi avut loc atat pe raza judetului Brasov, in municipiul Fagaras si in localitatea Sambata de Sus, cat si pe raza municipiului Slatina, judetul Olt si ar fi constat in atingeri in zone intime si saruturi.Ieri, 23 mai, politistii din cadrul Politiei ... citeste toata stirea