Szenner Zoltan este administratorul public al judetului Brasov

Fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Szenner Zoltan este noul administrator al judetului Brasov. El a fost numit pe aceasta functie in 25 noiembrie de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea."Dupa ce am spus ca nu voi mai continua activitatea in functia de vicepresedinte, abia am iesit pe usa Consiliului Judetean si mi s-a oferit o noua provocare - aceea de a fi Administrator public in Consiliul Judetean Brasov. Am avut o relatie buna, constructiva, cu colectivul din