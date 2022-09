O tabara cinematografica pentru copii se desfasoara in aceste zile la Plaiul Foii, in organizarea Scharf Film. 20 de copii cu varste cuprinse intre 9 - 15 ani realizeaza doua filme de scurtmetraj. Sub indrumarea unor profesionisti in domeniu, fete si baieti participa la tabara de educatie cinematografica CineVentura. Festivalul de la Plaiul Foii, din Rezervatia Naturala Piatra Craiului, isi propune sa introduca publicul tanar in fascinanta lume a cinematografiei."Unul din obiectivele noastre ... citeste toata stirea