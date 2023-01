In perioada 3 - 4 februarie, in Poiana Brasov, la Hotel Soimul, va avea loc "Winter Beef Cooking Camp", mai exact o tabara de iarna pentru gatit carne de vita, anunta Agentia de presa Rador.La eveniment vor lua parte atat bucatari, cat si crescatori de vite de carne, producatori si distribuitori de utilaje si echipamente gastro, dar si gurmanzi si pasionati de gatitul in aer liber."Evenimentul are si un rol educativ, pe partea de cunoastere a gastronomiei si a zonei de stake house-uri. Am ... citeste toata stirea