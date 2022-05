Tabere pentru copii, organizate de agentiile de turism in judetul Brasov

Agentiile de turism pot organiza tabere pentru copii, daca sunt solicitari in acest sens. Astfel, pe langa faptul ca se pot bucura de drumetii, tinerii au ocazia sa invete si tehnici de supravietuire."Sunt cereri. Noi chiar si in perioada aceasta avem cateva tabere in derulare. E vorba de scoli internationale care sunt in tara, dar care au in programa scolara excursii si acestea se desfasoara pana se termina scoala, deci pana la jumatatea ... citeste toata stirea