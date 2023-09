Un barbat din Brasov a ajuns in arestul Politiei pentru ca a decis sa puna punct cu o sabie unei dispute pentru un loc de parcare. Brasoveanul a ajuns acasa marti seara, 29 august 2023, in jurul orei 19.00, in cartierul Bartolomeu, pe strada Lanii, cand si-a gasit locul de parcare ocupat.A inceput o disputa cu un tanar de 22 de ani, proprietarul masinii care parcase pe locul sau. In ciuda faptului ca tanarul care ii ocupase locul de parcare se afla in autoturism si incepuse manevrele de ... citeste toata stirea