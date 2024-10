"Take, Ianke si Cadir": Din noiembrie, o noua premiera la Teatrul Sica Alexandrescu din Brasov

Din noiembrie, in repertoriul Teatrului "Sica Alexandrescu" reintra una dintre cele mai iubite piese "Take Ianke si Cadir", de Victor Ion Popa, dar care va fi prezentata brasovenilor in semnatura regizorala a lui Ion Sapdaru. Spectacolul a mai fost prezentat la Brasov, dar in alte regii.Premiera va avea loc in 1 noiembrie, la Sala Mare, si este a doua a stagiunii, dupa spectacolul "Emigrantii", care se joaca in Sala Mica, in regia lui Dominic Dembinski."Take Ianke si Cadir este o piesa ... citește toată știrea