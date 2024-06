Talhar dat in consemn prin tot Brasovul

Marti, 4 iunie, in jurul orei 10.50, politistii au fost sesizati de catre o persoana, in varsta de 84 de ani, care semnala faptul ca, in timp ce mergea pe o strada, din municipiul Brasov, ar fi fost deposedata de geanta pe care o avea pe umar, de un barbat pe care nu il cunoaste. Imediat a fost lansat un apel de cautare catre toate sectiile de politie din Brasov, care, in scurt timp, au identificat o persoana ce parea a fi cea cautata. La vederea politistilor, barbatul a incercat sa scape de ... citește toată știrea