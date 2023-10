Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Brasov, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Serviciului Criminalistic Brasov, au identificat si condus la sediul Politiei autorul mai multor infractiuni de furt comise pe raza de competenta in data de 5 octombrie, un tanar in varsta de 17 ani, rezident intr-o casa de tip familial.Astfel, in urma investigatiilor efectuate s-a stabilit ca acesta, impreuna cu un al tanar, in varsta de 12 ani, ultimul cu domiciliul in comuna Apata, ar fi patruns in ... citeste toata stirea