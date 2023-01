Talhari de noapte prin Brasov: te si omoara pentru bani

Vineri, 20 ianuarie, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov a anuntat ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata trei persoane pentru savarsirea a cate o infractiune de "talharie calificata". E vorba de 3 talhari la drumul mare, care au dat atacul, dupa un plan stabilit de dinainte, luni, 16 ianuarie, in centrul Brasovului. "La data de 16.01.2023, in jurul orei 23:30, aflandu-se in dreptul sensului giratoriu de la intersectia strazilor George Baritiu - Sirul Ludwig van Beethoven si ... citeste toata stirea