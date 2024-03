Talhari violenti, in gara

Luni, 18 martie, Politia Municipiului Fagaras a fost sesizata cu privire la faptul ca, in zona garii din oras, un barbat a fost deposedat, prin violenta, de bunurile personale."Imediat dupa sesizare, un echipaj de politie s-a deplasat la fata locului, iar in urma cercetarilor efectuate a rezultat ca, in timp ce se afla in statia CF Fagaras, persoana vatamata ar fi fost agresata fizic si deposedata de bunurile personale, de catre alte persoane. In scurt timp, tot in zona garii, politistii au ... citește toată știrea