Politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "talharie".Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in timp ce se afla pe raza municipiului Brasov, o persoana de sex masculin, i-ar fi sustras, prin acte de violenta, unei femei, in varsta de 78 ani, o bijuterie de aur pe care aceasta o ... citeste toata stirea