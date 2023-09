Duminica, 10 septembrie, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Brasov, in timp se aflau in zona "Modarom" din municipiul Brasov, actionand pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, au observat in apropierea Parcului Eroilor" o persoana care alerga dupa un tanar, strigand dupa acesta sa-i inapoieze geanta. Politistii au pornit in urmarirea persoanei ce avea asupra ei o geanta, tip ghiozdan, iar la scurt timp au reusit prinderea si imobilizarea persoanei in cauza."Tanarul, ... citeste toata stirea