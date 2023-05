Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov a dispus astazi punerea in miscare a actiunii penale fata de o persoana acuzata de savarsirea infractiunii de talharie calificata.Marti, in jurul orei 1.00, doua persoane de sex masculin au patruns, prin fortarea usii de acces, intr-un apartament situat in cartierul Tractorul. Aici au amenintat victima cu moartea, "fapt ... citeste toata stirea