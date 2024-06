Talharie in plina zi, in zona centrala a Fagarasului. Autorul a fost o tanara de 22 de ani, care a fost arestata

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras au fost sesizati, vineri, 31 mai a.c., de catre un barbat, de 78 de ani, cu privire la faptul ca a fost talharit de o femeie. Politistii au efectuat cercetari in urma carora au stabilit ca, la data mentionata, in jurul orei 14:00, in timp ce acesta se deplasa pe strada Iazul Morii din municipiul Fagaras, a fost lovit de o femeie, care, ulterior, l-a deposedat de o geanta in care se afla suma de aproximativ 1700 de lei, dupa care a fugit. ... citește toată știrea