Talharie la Brasov. Proprietarul unei case, lovit cu bestialitate de 2 barbati, care ii cereau banii. Autorii au fost arestati

Doua persoane de sex masculin au patruns, in seara de 10 noiembrie a.c., in curtea unei locuinte din municipiul Brasov, iar ulterior in interiorul casei, unde au fost surprinsi de catre proprietar. Cele doua persoane l-au lovit in mod repetat cu un lant de fier, i-au pus un cutit la gat si i-au cerut sa le indice unde sunt banii. Proprietarul a reusit sa scape profitand de separarea temporara a celor doi, precum si de un scurt moment de neatentie, insa cele doua persoane au reusit sa fuga de la ... citeste toata stirea