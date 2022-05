Talharit in fata blocului: nas fracturat, dinte rupt, buza sparta

Un tanar in varsta de 17 ani este cercetat de politistii covasneni pentru talharie calificata. In momentul atacului, victima se afla in vecinatatea blocului in care locuieste si s-a ales cu nasul fracturat, un dinte rupt si buza sparta, astfel ca va avea nevoie de 12-14 zile de ingrijiri medicale. "La data de 30 aprilie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati despre faptul ca la aceeasi data, in jurul orei 1.30, un barbat ar fi fost agresat fizic de catre o ... citeste toata stirea