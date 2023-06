Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale - Sectia Regionala Pentru Transporturi Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de retinere, sub aspectul savarsirii unei infractiuni de talharie.Astfel, luni, politistii au fost alertati printr-un apel telefonic, in care un barbat sesiza faptul ca o persoana l-ar fi fost agresat fizic si ar fi incercat sa ii sustraga geanta de pe umar.La fata locului au fost directionati politisti, care ... citeste toata stirea