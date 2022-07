Tampa nu e bulevard...

Deoarece ne aflam in perioada concediilor, ne confruntam cu un numar tot mai mare de turisti, majoritatea fara cultura montana adecvata, motiv pentru care se expun unor situatii periculoase. Este si cazul persoanei de luni, 4 iulie, care s-a accidentat intr-o drumetie pe traseul Drumul Serpentinelor de pe Tampa si care, in urma unei caderi, a suferit un traumatism de membru inferior in zona gleznei. Dupa ce i s-a acordat primul ajutor, ... citeste toata stirea