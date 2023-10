Duminica, 29 octombrie, in jurul orei 15.00, in urma unui apel la numarul unic de urgenta 112, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe o strada din municipiul Brasov a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, in care au fost implicate doua autoturisme. "La fata locului s-a prezentat un echipaj de politie rutiera care, in urma cercetarilor efectuate, a stabilit faptul ca accidentul ar fi fost produs de soferul unuia dintre autoturismele implicate, care nu s-a ... citeste toata stirea