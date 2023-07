Vineri, 14 iulie, Politia Fagaras a fost chemata pentru constatari la un accident rutier soldat cu pagube materiale, pe DN 1, in zona localitatii Persani. "Din verificarile pe care echipajul de politie sosit la fata locului le-a efectuat, s-a stabilit faptul ca un barbat, de 40 de ani, in timp ce conducea autovehiculul catre Brasov, a lovit frontal un alt autovehiculul, care circula in fata sa. In urma testarii celor doi conducatori auto din punct de vederea al consumului de alcool, a rezultat ... citeste toata stirea