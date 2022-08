La data de 25 august 2022, Sectia de Politie Rurala Feldioara a fost sesizata de catre mama unui tanar, in varsta de 21 ani din localitatea Sanpetru, judetul Brasov cu privire la faptul ca in data de 24 august 2022, in jurul orei 18.00, fiul sau a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,75 m, constitutie atletica, par negru, tuns scurt, ochi caprui.La momentul ... citeste toata stirea