Tanar de 26 de ani, din Fagaras, retinut de politisti. Barbatul si-a amenintat tatal si apoi l-a batut pe vecinul sau

Un tanar de 26 de ani din Fagaras si-a amenintat tatal in ziua de 5 iulie a.c. Speriat de violenta fiului sau, acesta a sunat la 112 si a cerut ajutor politistilor. Ajunsi la fata locului, oamenii legii au emis un ordin de protectie provizoriu pentru o perioada de 5 fata de barbat si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ,,violenta in familie". Ulterior, la data de 6 iulie 2022, in jurul orei 00.05, pe fondul unor discutii in contradictoriu, tanarul violent a patruns, ... citeste toata stirea