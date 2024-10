Tanar din Cluj-Napoca, arestat dupa un conflict in trafic. A tras cu un pistol airsoft intr-o masina si i-a distrus luneta

Tanar din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv dupa ce, in urma unor neintelegeri in trafic, a tras cu un pistol de tip airsoft spre o masina si i-a distrus luneta.Un tanar a fost arestat preventiv dupa ce, in urma unui conflict in trafic, a tras cu un pistol airsoft spre un autoturism, distrugandu-i luneta. Incidentul a avut loc intr-un cartier din Cluj-Napoca, in timp ce pe strada se aflau mai multe persoane.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Cluj a informat, marti seara, ca ... citește toată știrea