Tanar din Zarnesti, scos din casa de politisti dupa ce si-a batut sotia pana a bagat-o in spital

Joi dupa amiaza, in jurul orei 15.45, politisti din cadrul Politiei Zarnesti au fost sesizati de catre o femeie din oras, cu privire la faptul ca ar fi fost victima unei violente in familie. Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 36 ani, pe fondul unor discutii contradictorii, ar fi agresat-o fizic pe sotia sa."Persoana vatamata a fost transportata la spital, in vederea acordarii de ingrijiri de specialitate. In conformitate cu prevederile ... citeste toata stirea