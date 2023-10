Un tanar fara permis de conducere, a fost oprit de politisti cu cinci focuri de arma, pe autostrada A1, dupa ce acesta a refuzat sa opreasca la semnal.Un tanar de 23 de ani din Sibiu a pus politistii din Hunedoara pe jar, dupa ce nu a oprit la semnalul acestora in trafic. Soferul a fost urmarit zeci de kilometri pe Autostrada A1, de la Sibiu pana in Deva.Dupa ce au tras mai multe focuri de arma, soferul a oprit. Acesta nu detinea permis de conducere si exista indicii ca se afla sub ... citeste toata stirea