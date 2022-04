Tanar retinut dupa ce a furat 90 de porumbei din curtea unui vecin din sat

Un tanar in varsta de 21 ani din localitatea Tarlungeni, judetul Brasov a fost retinut si este cercetat penal dupa ce a intrat in curtea unui consatean de unde a furat 90 de porumbei. Paguba este estimata la 7000 de lei. Cercetarile in dosarul in care tanarul a fost retinut sub acuzatia de furt calificat au inceput dupa ce politistii de la Sectia de Politie Rurala Feldioara au fost sesizati ca unui barbat i-au fost furati porumbeii. "Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in ... citeste toata stirea