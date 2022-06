Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "agresiune sexuala".Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca, la data de 19 iunie 2022, in jurul orei 18.45, in timp ce se aflau intr-un pasaj CFR din municipiul Brasov, o persoana de sex masculin ar fi efectuat, in mod repetat, atingeri ... citeste toata stirea