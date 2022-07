Tanara data disparuta de concubin a fost gasita moarta. Femeia era mama a 4 copii

Tanara de 34 de ani, data disparuta de concubinul ei, a fost gasita moarta. Anuntul barbatului privind disparitia ei inca din 4 iulie a scos la iveala o crima oribila. Trupul femeii a fost gasit ingropat in zona unei statii de epurare de la Bod. Azi, dimineata, politistii au retinut un suspect si au facut perchezitii la o locuinta din comuna Bod. Barbatul a fost ridicat si adus sub escorta pe malul raului Barsa, acolo unde a fost gasit cadavrul. Familia ar vrea sa o inmormanteze in rochie de ... citeste toata stirea