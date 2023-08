O adolescenta desfigurata in bataie a fost gasita fara suflare, duminica dimineata, sub o banca, intr-un parc, aproape de plaja din Mangalia.Cadavrul unei tinere a fost descoperit, duminica- dimineata, intr-un parc de pe raza municipiului Mangalia, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, Olimpia Ceara.Trupul fetei a fost gasit de un trecator, in zorii zilei sub o banca din parc. Acesta a crezut ca este un caine, insa cand s-a apropiat a vazut ... citeste toata stirea