Tanara din Vrancea, cu permisul suspendat, la volan, in "creierii" noptii

Politisti din cadrul Biroul Rutier Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".In fapt, la data de 1 septembrie, in jurul orei 2.10,politisti au opit in trafic, pentru control, o tanara, in varsta de 21 ani, din judetul Vrancea, care conducea un autovehicul pe strada Calea Feldioarei, din municipiul Brasov.In urma verificarilor ... citeste toata stirea