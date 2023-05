O tanara fara permis si bauta a fost gasita de politisti dormind in masina pe care a furat-o de la iubitul ei.Politistii au intrat in alerta dupa ce un barbat din localitatea suceveana Bilca a sunat la 112, in miez de noapte, si a reclamat ca i-a fost furata masina.Reclamantul a indicat si o suspecta, concubina in varsta de 26 de ani, care nu mai era de gasit. Apelul de urgenta ... citeste toata stirea