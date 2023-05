O tanara care voia sa se angajeze secretara la Parlament a fost prinsa cu droguri la intrarea in institutie.O tanara in varsta de 25 ani a fost prinsa cu o tigara rulata la ea, miercuri, la intrarea in Parlament, acolo unde venise, pentru a depune un dosar de angajare.Potrivit reprezentilor Camerei Deputatilor, la punctul de acces A3S2 din Palatul Parlamentului s-a prezentat o persoana care a fost oprita, suspectandu-se ca detinea substante interzise. Aceasta nu a trecut de punctul de ... citeste toata stirea