O tanara de 20 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost surprinsa si accidentata de un sofer, pe Soseaua Combinatului din Fagaras, miercuri, 21 decembrie, in cursul dupa amiezii."O tanara, in varsta de 20 ani, care era angajata in traversarea strazii, a fost surprinsa si accidentata de catre un autovehicul. Victima a fost transportata la spital pentru ... citeste toata stirea