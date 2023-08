La 27 de ani, brasoveanca Alexandra Chivu (PSD) a devenit vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei. Decizia de numire in functie a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in 2 august, data de la care ea si-a preluat si functia.Dupa numirea ei in functie, printr-o postare pe retelele de socializare, ea le-a multumit colegilor din PSD Brasov si a promis ca nu ii va dezamagi. "Multumesc PSD Brasov pentru ca ne sprijiniti pe noi, tinerii, ... citeste toata stirea