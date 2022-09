In noaptea de sambata spre duminica, 17/18 septembrie, in jurul orei 04.00, o femeie, in varsta de 30 ani, care conducea un autovehicul pe strada Sirul Livezii, din municipiul Brasov, a lovit un arbore, situat pe partea dreapta a sensului sau de mers. Politia a a fost chemata pentru constatari, iar soferita s-a ales cu dosar penal: era cu o alcoolemie de aproape 1 la mie, iar nesabuinta ei a facut si ... citeste toata stirea