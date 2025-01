Tanczos Barna: Salariile si pensiile nu se indexeaza in 2025

Ministrul Tanczos Barna, a declarat ca salariile si pensiile nu se indexeaza in 2025.Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, a declarat marti, despre o posibila indexare a pensiilor in septembrie, asa cum afirmase premierul Marcel Ciolacu, ca in decembrie s-a stabilit ca salariile si pensiile nu se indexeaza, in acest an, si Guvernul merge pe aceasta decizie a Guvernului de acum doua saptamani si face bugetul pe aceste cifre, transmite News.ro.Tanczos Barna a declarat la Antena 3 ca "bugetul ... citește toată știrea