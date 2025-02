Tango la inceput de martie, pe scena de la Reduta. Cu cea mai buna orchestra de tango a generatiei

Duminica, 2 martie, la Centrul Cultural Reduta se danseaza tango. Va fi a V-a editie a TanGo Nights of Buenos Aires, incepand cu ora 19.00. In cadrul evenimentului "TanGo Nights of Buenos Aires feat. Tango Brasov" vor fi prezentate tangouri celebre, clasice si moderne, semnate de compozitori renumiti precum Astor Piazzolla sau Osvaldo Pugliese.Invitati sunt muzicienii de la Bandonegro Tango Orquesta din Polonia, pentru a doua oara in Romania. Muzicienii de la Bandonegro au pregatit si ... citește toată știrea