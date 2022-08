Iranul vrea sa majoreze pensiile pentru a contrabalansa cresterile de preturi si inflatia ridicata, relateaza joi DPA. Potrivit site-ului Entekhab, pensiile vor fi majorate cu 38%. Schimbarea ar urma sa intre in vigoare la sfarsitul acestei luni.Mii de pensionari din Iran sufera din cauza crizei economice si au protestat in ultimele luni pentru pensii mai mari si pentru sprijin de la stat. Iranul este in prezent in mijlocul unei ... citeste toata stirea