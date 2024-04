Targ de Cariere, vineri si sambata. Recrutari si pentru fotbalisti, si pentru pilotI la Academie

Targul de Cariere se intoarce la Brasov, in 5 si 6 aprilie, intre 10:00 si 18:00, la Coresi Shopping Resort. La eveniment si-au confirmat deja prezenta peste 25 de companii, din domenii precum inginerie, productie, automotive, servicii financiare, IT, marketing, comunicare, BPO, retail sau energie, iar printre joburile disponibile sunt: specialisti in relatii si suport clienti, consultanti financiari, ingineri, programatori, mecanici, operatori back office, team leaderi, agenti de vanzari, ... citește toată știrea