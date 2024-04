Targ de Paste in Piata Sfatului: 40 de artizani si producatori locali va asteapta pana pe 12 mai

Sambata, 27 aprilie, s-a deschis "Targul de Paste" in Piata Sfatului din Brasov, care isi va inchide portile abia pe 12 mai, in Duminica Tomii, cand va avea loc si traditionala parada a Junilor."Va invitam sa descoperiti frumusetea si traditiile locale in cele 40 de corturi ale targului, unde artizani, mestesugari si producatori romani, majoritatea locali, va vor intampina cu o varietate ... citește toată știrea