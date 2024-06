Targ de Sanziene in Piata Unirii din Rasnov. Programul complet al evenimentului

Mestesugarii iscusiti din Rasnov si imprejurimi vor fi prezenti in Piata Unirii la Targul de Sanziene.Targul de Sanziene din Piata Unirii din Rasnov va asteapta cu degustare de placinte rasnovene, produse de la mestesugari locali, dar si ateliere pentru copii.Solstitiul de vara marcheaza mijlocul verii, fiind cea mai lunga zi din an, denumita si Ziua Soarelui, in jurul careia bunicii si strabunicii nostri au conturat numeroase povesti si obiceiuri. Evenimentul este asociat cu nasterea Sf. ... citește toată știrea