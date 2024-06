Targ de terapii alternative, la Aro

"Equilibrum Fest", targul-festival de terapii alternative, are loc la Brasov, in perioada 21 - 23 iunie, la Aro Palace. Sub motto-ul "Sanatos iti sta mai bine!", specialisti din domeniul terapiilor complementare si alternative invita publicul sa descopere si sa experimenteze secretele unei vieti sanatoase si echilibrate prin nutritie, medicina holistica sau terapii complementare.Pe langa cele peste 50 de standuri de unde pot fi achizitionate produse variate, organizatorii vin in intampinarea ... citește toată știrea