Targ de vinuri, la sfarsit de saptamana

Zeci de etichete de vin de la crame cunoscute si premiate in tara si in strainatate plus un show culinar. Aceasta este oferta primei editii a Targului de vinuri KronWines, ce va avea loc in perioada 27-29 septembrie, la Lux Divina. "La targul de vinuri puteti gasi o gama mare de etichete de vin pentru en detail si HoReCa. Cramele vor fi reprezentate de ... citește toată știrea