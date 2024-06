Targ volant cu produse romanesti, astazi, in Piata Unirii. Targ de artizani si producatori, in Piata Sfatului

Un nou targ volant are loc astazi, in Piata Unirii, dar si in Piata Sfatului la targul de artizani si producatori.Urmeaza un nou targ volant de producatori in Piata Unirii, in cartierul Schei din Brasov, au transmis reprezentantii Serviciului Public Administrare Piete Brasov.Targul va avea loc sambata, 22 iunie, intre orele 09:00 si 15:00 ... citește toată știrea