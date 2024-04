Targ volant si demostratie de arte martiale, in Piata Unirii

Producatorii locali va asteapta cu bunataturi traditionale, vineri si sambata, in Piata Unirii.Targul volant ajunge vineri si sambata, 26 si 27 aprilie, in Piata Unirii din Schei, cu produse romanesti, dar si ateliere si activitati pentru copii, anunta Serviciul Public de Administrare Piete Brasov.In piata volanta veti gasi o varietate impresionanta de produse de sezon proaspete, branzeturi, produse lactate si multe altele, oferite direct de catre producatorii romani, in special de catre ... citește toată știrea