Targa speciala pentru interventiile in subteran

Aflat intr-un continuu proces de a imbunatati capacitatea de interventie si eficienta actiunilor de salvare, Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Brasov, aflat in subordinea Consiliului Judetean Brasov, are in dotare, incepand de joi, 29 februarie, o targa speciala, complet echipata, destinata operatiunilor de salvare din mediile subterane si speologice."Acest echipament reprezinta un pas semnificativ in directia imbunatatirii serviciilor ... citește toată știrea