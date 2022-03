Targul de 8 Martie, la Victoria, in zilele de 5 si 6 martie, in hala din piata orasului. Organizatori: Primaria Victoria in colaborare cu Asociatia Cartisoara

La Victoria se va organiza ,,Targul de 8 Martie", actiune initiata pentru prima data de Primaria Victoria in colaborare cu Asociatia Cartisoara. Vor fi prezenti cu produse si exponate artizani, mestesugari si producatori din Victoria si localitatile din Esara Fagarasului. Iubitorii de astfel de produse si cei care doresc sa ofere un cadou de Ziua femeii pot vizita acest targ in zilele de 5 si 6 martie, intre orele 9.00-15.00, in hala din Piata din Victoria.,,Se apropie ziua de 8 martie, care ... citeste toata stirea