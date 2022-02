Targul de Cariere revine in format fizic la Brasov

Dupa trei editii online si una hibrid, Targul de Cariere deschid portile offline ale evenimentelor si face posibila intalnirea fata in fata intre reprezentanti ai companiilor si candidati.Targul de Cariere 2022 va avea loc incepand de la mijlocul lunii martie si pana la mijlocul lunii mai si va ajunge in 6 orase din Romania, inclusiv la Brasov.Companii de renume international vor fi prezente la Targul de Cariere Brasov 2022, eveniment ce se va s-a desfasura in format fizic.Cel mai mare ... citeste toata stirea