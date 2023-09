Targul de Craciun din acest an va incepe in data de 30 noiembrie, in aceeasi zi cand va avea loc si aprinderea iluminatului festiv in oras, si se va incheia in 7 ianuarie. Anuntul a fost facut de Primaria Brasov, care a precizat si faptul ca in perioada 20 septembrie - 6 octombrie, producatorii, mestesugarii, artizanii si comerciantii sunt invitati sa se inscrie pentru a participa la Targul de Craciun, iar selectia acestora se va face in luand in calcul calitatea si pretul produselor.In ... citeste toata stirea